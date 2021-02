Discorso Draghi al Senato streaming e diretta tv | dove vederlo live | Voto di fiducia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)tv:diTV – Questa mattina, mercoledì 17 febbraio 2021, alle ore 10 il presidente del Consiglio Mariotiene il suoalper poi chiedere laal Governo. Unprogrammatico con il quale il premier punterà all’unità delle forze politiche in un momento così difficile per il Paese.non dovrebbe avere problemi ad ottenere una maggioranza ampia a Palazzo Madama, visto che dei grandi partiti solo Fratelli d’Italia si è espressa ...

renatobrunetta : Sul @Corriere online è stata pubblicata inspiegabilmente una mia intervista dello scorso 22 giugno. Come doveroso r… - CottarelliCPI : Conte ci aveva abituati maluccio: il suo discorso di richiesta di fiducia nel 2019 aveva battuto il suo stesso reco… - Agenzia_Ansa : Salvini: 'L'euro? Solo la morte è irreversibile'. Botta e risposta con Zingaretti. Draghi prepara il discorso alle… - MarchesiMattia : RT @CottarelliCPI: Conte ci aveva abituati maluccio: il suo discorso di richiesta di fiducia nel 2019 aveva battuto il suo stesso record co… - fcister69 : RT @mikytooday1: Ed oggi il 'discorso della montagna' secondo voi Draghi riuscirà a tramutare i pani in pesci? ?? bah! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Discorso Draghi

... Crimi: "Nessuno urlerà sì con entusiasmo" Bocche cucite intanto dal suo staff sui contenuti delche il premier pronuncerà a Palazzo Madama.lavora nel massimo riserbo, quel riserbo ...Un summit ristretto in cui viene fatto il punto della situazione alla vigilia deldi Mario- a cui i due partiti voteranno la fiducia - e in cui si inizia a ragionare su come ...Oggi intorno alle 10 Mario Draghi pronuncerà il discorso al Senato e si voterà per la fiducia al nuovo governo. Ecco cosa sta succedendo.Perché un minuto dopo, a differenza di quanto accade ai banchieri, sarai sommerso da quelli che ti chiederanno «in che senso?», «fino a quando?», «whatever che?», e se il senso non sarai tu a dargliel ...