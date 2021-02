Discorso Draghi al Senato | ecco il testo integrale

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mariosi è presentato questa mattina inper chiedere la fiducia. Unprogrammatico, quello del premier, a cui segue ora il dibattito in Aula, mentre alle 22 è prevista la prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Discorso Draghi

Ilintegrale del presidente del Consiglio. 'Abbiamo la responsabilità di avviare una Nuova Ricostruzione. Noi oggi, politici e tecnici che formano questo nuovo esecutivo siamo tutti ...LA DIRETTA DEL DIBATTITO IN SENATO SULLA FIDUCIA AL GOVERNOILDEL PREMIER, settore privato partecipi a investimenti pubblici - 'Il settore privato deve essere invitato a partecipare alla realizzazione degli investimenti pubblici ..."Il primo pensiero che vorrei condividere nel chiedere la vostra fiducia riguarda il principale dovere a cui siamo chiamati tutti, io per primo", che è ...“Il primo pensiero che vorrei condividere riguarda la nostra responsabilità nazionale, il principale dovere a cui siamo chiamati tutti io per primo”. E’ questo uno dei primi passaggi del discorso del ...