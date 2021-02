Diritti tv Serie A, Sky rilancia con 500 milioni di euro subito: la situazione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si fa molto accesa la lotta per i Diritti tv della Serie A tra Sky e DAZN: ecco la situazione in vista dell’assemblea di Lega sull’argomento Entra nel vivo la lotta per i Diritti tv della Serie A tra Sky e DAZN. Dopo un primo iniziale vantaggio della piattaforma streaming ora la più nota emittente sembra aver sferrato l’attacco decisivo. Come riportato sui quotidiani sportivi, Sky sarebbe pronta a mettere sul piatto subito mezzo miliardo di euro per assicurasi l’esclusiva sulle gare della Serie A. L’Assemblea di Lega si annuncia rovente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si fa molto accesa la lotta per itv dellaA tra Sky e DAZN: ecco lain vista dell’assemblea di Lega sull’argomento Entra nel vivo la lotta per itv dellaA tra Sky e DAZN. Dopo un primo iniziale vantaggio della piattaforma streaming ora la più nota emittente sembra aver sferrato l’attacco decisivo. Come riportato sui quotidiani sportivi, Sky sarebbe pronta a mettere sul piattomezzo miliardo diper assicurasi l’esclusiva sulle gare dellaA. L’Assemblea di Lega si annuncia rovente. Leggi su Calcionews24.com

