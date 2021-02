Diritti tv Serie A, salta l’assemblea della Lega: 9 club assenti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ancora colpi di scena sul fronte Diritti tv. Non è andata in scena l’assemblea della Lega Serie A prevista per la giornata di oggi, all’appello mancavano ben 9 società: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Il Tribunale di Milano ha ordinato l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo contro Sky, dovrà versare alla Lega Serie A la rata da 130 milioni di euro relativa ai Diritti tv della stagione 2019/20. La risposta di Sky Immediata è arrivata la risposta di Sky Sport attraverso un comunicato. “Prendiamo atto della decisione di oggi con cui il Tribunale di Milano, nell’ambito di un passaggio procedurale, ha disposto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ancora colpi di scena sul frontetv. Non è andata in scenaA prevista per la giornata di oggi, all’appello mancavano ben 9 società: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Il Tribunale di Milano ha ordinato l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo contro Sky, dovrà versare allaA la rata da 130 milioni di euro relativa aitvstagione 2019/20. La risposta di Sky Immediata è arrivata la risposta di Sky Sport attraverso un comunicato. “Prendiamo attodecisione di oggi con cui il Tribunale di Milano, nell’ambito di un passaggio procedurale, ha disposto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ...

