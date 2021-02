Diritti tv Serie A, salta assemblea Lega: dalla Roma al Bologna, nove società assenti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma - Niente assemblea della Lega Serie A sui Diritti tv oggi. Il meeting non è potuto andare in scena perché mancavano all'appello ben nove società e quindi il quorum minimo non è stato raggiunto ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021)- NientedellaA suitv oggi. Il meeting non è potuto andare in scena perché mancavano all'appello bene quindi il quorum minimo non è stato raggiunto ...

