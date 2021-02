Diritti tv Serie A: 9 club disertano, salta l’Assemblea. Intanto Sky tenta il ribaltone (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Serie A Nessuna decisione, almeno per oggi. E’ saltata l’Assemblea di Lega indetta in data odierna ed incentrata sull’assegnazione dei Diritti tv della Serie A 2021/2024. In un clima teso e di incertezze sulla decisione, nove società non si sono presentate e per questo non è stato possibile costituire la seduta, mancando il numero necessario per raggiungere il quorum. Il tutto, a poche ore da una contromossa di Sky nel tentativo di ribaltare la posizione favorita di Dazn. I nove club che hanno disertato l’Assemblea odierna sono – a quanto si apprende – Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Il conseguente rinvio della riunione sottolinea ulteriormente la spaccatura creatasi in Lega, con la creazione di due ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 febbraio 2021)A Nessuna decisione, almeno per oggi. E’tadi Lega indetta in data odierna ed incentrata sull’assegnazione deitv dellaA 2021/2024. In un clima teso e di incertezze sulla decisione, nove società non si sono presentate e per questo non è stato possibile costituire la seduta, mancando il numero necessario per raggiungere il quorum. Il tutto, a poche ore da una contromossa di Sky neltivo di ribaltare la posizione favorita di Dazn. I noveche hanno disertatoodierna sono – a quanto si apprende – Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Il conseguente rinvio della riunione sottolinea ulteriormente la spaccatura creatasi in Lega, con la creazione di due ...

