Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, nel caos club spaccati, salta assemblea (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'impasse tra fondi e Diritti tv non si sblocca, la Lega Serie A resta nel caos. L'opposizione di chi ancora è favorevole all'affare coi private equity stavolta si è fatta sentire: come preannunciato ieri all'ANSA da Massimo Ferrero, patron della Samp, alla fine è stata rinviata l'assemblea dei venti... Leggi su digital-news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'impasse tra fondi etv non si sblocca, la LegaA resta nel. L'opposizione di chi ancora è favorevole all'affare coi private equity stavolta si è fatta sentire: come preannunciato ieri all'ANSA da Massimo Ferrero, patron della Samp, alla fine è stata rinviata l'dei venti...

