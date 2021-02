D’Incà: “Il M5s è vivo e vegeto”, ma i dissidi lacerano il partito (Di mercoledì 17 febbraio 2021) M5s news: Federico D’Incà, ministro riconfermato per i Rapporti con il Parlamento, ha assicurato che il M5s è “vivo e vegeto”. Intanto però all’interno del partito la diatriba è tutt’altro che sedata, con una componente del Movimento che continua a reclamare la testa di Vito Crimi. >> Draghi al Senato: «Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori dall’Europa, c’è meno Italia» Movimento 5 stelle “vivo e vegeto” “La fiducia a Draghi non indebolirà il M5s”, ha garantito il ministro M5s Federico D’Incà, nelle dichiarazioni raccolte da Il Foglio. “Il movimento è vivo e vegeto. C’è vivacità nella democrazia interna e nel confronto politico”, ha affermato D’Incà, che però non ha commentato la possibile astensione o ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) M5s news: Federico, ministro riconfermato per i Rapporti con il Parlamento, ha assicurato che il M5s è “”. Intanto però all’interno della diatriba è tutt’altro che sedata, con una componente del Movimento che continua a reclamare la testa di Vito Crimi. >> Draghi al Senato: «Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori dall’Europa, c’è meno Italia» Movimento 5 stelle “” “La fiducia a Draghi non indebolirà il M5s”, ha garantito il ministro M5s Federico, nelle dichiarazioni raccolte da Il Foglio. “Il movimento è. C’è vivacità nella democrazia interna e nel confronto politico”, ha affermato, che però non ha commentato la possibile astensione o ...

