Di Maio: “Obiettivo ‘fame zero’, dall’Italia altri 84 milioni all’Ifad” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “L’Italia conferma il suo impegno per l’obiettivo ‘fame zero’: ne siamo tra i principali sostenitori e lo consideriamo condizione necessaria per l’attuazione dell’intera Agenda di sviluppo 2030?. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, intervenendo alla 44esima sessione del Consiglio dei governatori del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad). Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “L’Italia conferma il suo impegno per l’obiettivo ‘fame zero’: ne siamo tra i principali sostenitori e lo consideriamo condizione necessaria per l’attuazione dell’intera Agenda di sviluppo 2030?. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, intervenendo alla 44esima sessione del Consiglio dei governatori del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad).

JAzzardo : @MarcoRizzoPC Infatti la crisi innescata da Renzi non ha senso. Far cadere il governo Conte per poi mantenere Di Ma… - marettats : RT @_iaci: Luigi Di Maio è come quei ex che stanno per andare via ma noooooooooooo eccolo di qui imperterrito nel suo obiettivo di essere s… - fradichiara : @FMCastaldo Forse la domanda giusta è chi siamo noi, oggi. Te lo dico io: obiettivo di dare un posto da Ministro e… - lasoracamillina : RT @_iaci: Luigi Di Maio è come quei ex che stanno per andare via ma noooooooooooo eccolo di qui imperterrito nel suo obiettivo di essere s… - beyondme87 : RT @_iaci: Luigi Di Maio è come quei ex che stanno per andare via ma noooooooooooo eccolo di qui imperterrito nel suo obiettivo di essere s… -