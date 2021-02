Demolito il casinò di Donald Trump ad Atlantic City (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ stato . L’impero delle sale da gioco era in stato di abbandono. Atlantic City (STATI UNITI) – . L’impero delle sale da gioco di diversi anni fa era in stato di abbandono e si è deciso di abbatterlo per evitare ulteriori crolli. La struttura ha impegnato meno di 20 secondi per venire giù. “Il modo in cui abbiamo fatto del Trump Plaza un punto di riferimento per la città e per il mondo è stato davvero incredibile“, il commento di uno dei manager degli eventi per il casinò. Dal crollo del casinò alla morte di Rush Limbaugh, giornata ‘nera’ per Donald Trump L’abbattimento di una delle strutture fortemente volute da Donald Trump è avvenuta poco prima della morte di un grande amico dell’ex tycoon come Rush Limbaugh. Il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ stato . L’impero delle sale da gioco era in stato di abbandono.(STATI UNITI) – . L’impero delle sale da gioco di diversi anni fa era in stato di abbandono e si è deciso di abbatterlo per evitare ulteriori crolli. La struttura ha impegnato meno di 20 secondi per venire giù. “Il modo in cui abbiamo fatto delPlaza un punto di riferimento per la città e per il mondo è stato davvero incredibile“, il commento di uno dei manager degli eventi per il. Dal crollo delalla morte di Rush Limbaugh, giornata ‘nera’ perL’abbattimento di una delle strutture fortemente volute daè avvenuta poco prima della morte di un grande amico dell’ex tycoon come Rush Limbaugh. Il ...

Agenzia_Ansa : Demolito il #Trump Plaza and Casino di Atlantic City. L'albergo, negli anni d'oro, era stato meta di celebrità, da… - repubblica : Atlantic City, demolito il casinò di Trump: l'edificio si sbriciola in pochi secondi - news_mondo_h24 : Demolito il casinò di Donald Trump ad Atlantic City - Italia_Notizie : Atlantic City, demolito il casinò di Trump: l'edificio si sbriciola in pochi secondi - CorriereQ : Usa: demolito il Trump Plaza and Casino ad Atlantic City -

Ultime Notizie dalla rete : Demolito casinò Usa, demolito l'ex casinò Trump Plaza ad Atlantic City: il crollo in pochi secondi ... Keith Richards e Mick Jagger, Jack Nicholson e Warren Beatty, Barbra Streisand e Don Johnson, tutti passavano dal Trump Plaza, che per un breve periodo è stato il più importante casinò della città ...

Usa, demolito l'ex casinò Trump Plaza ad Atlantic City: il momento del crollo ... nel New Jersey, è stato demolito. Una serie di forti esplosioni ha scosso l'edificio intorno alle 9 del mattino e l'ex casinò è iniziato a crollare, lasciando in meno di 20 secondi solo una ...

... Keith Richards e Mick Jagger, Jack Nicholson e Warren Beatty, Barbra Streisand e Don Johnson, tutti passavano dal Trump Plaza, che per un breve periodo è stato il più importantedella città ...... nel New Jersey, è stato. Una serie di forti esplosioni ha scosso l'edificio intorno alle 9 del mattino e l'exè iniziato a crollare, lasciando in meno di 20 secondi solo una ...