Dejan cuore Inter: 'Giovedì il mio derby, poi quello da scudetto. Conte mi piace, un giorno forse torno' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Gazzetta_it : Dejan #Stankovic cuore #Inter: 'Giovedì il mio #derby poi quello da scudetto. #Conte mi piace, un giorno forse torn… - sportli26181512 : Dejan cuore Inter: 'Giovedì il mio derby, poi quello da scudetto. Conte mi piace, un giorno forse torno': Dejan cuo… - russocarmine95 : @nozza991 We ride together, we die together. Dejan Stankovic for Life. Parlano tutti di domenica, ma il mio cuore aspetta solo giovedì -