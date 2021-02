Decreto Ristori 5, governo Draghi al lavoro per il provvedimento (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Attesa per il Decreto Ristori del governo Draghi, per il quale il Parlamento ha già varato uno scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro. Vediamo le possibili misure. PixabayLe tanto attese modifiche al Decreto Ristori sono state momentaneamente bloccate dalla crisi del governo Conte, ma il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi è già al lavoro per definire il provvedimento. Lo scostamento di bilancio è stato varato dal Parlamento a gennaio e ammonta a 32 miliardi di euro. Ti potrebbe interessare anche -> Clubhouse: le falle sulla sicurezza e i dubbi sul trattamento dei dati Decreto Ristori 5 del governo Draghi: le possibili ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Attesa per ildel, per il quale il Parlamento ha già varato uno scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro. Vediamo le possibili misure. PixabayLe tanto attese modifiche alsono state momentaneamente bloccate dalla crisi delConte, ma il nuovo esecutivo guidato da Marioè già alper definire il. Lo scostamento di bilancio è stato varato dal Parlamento a gennaio e ammonta a 32 miliardi di euro. Ti potrebbe interessare anche -> Clubhouse: le falle sulla sicurezza e i dubbi sul trattamento dei dati5 del: le possibili ...

Il governo non dà cifre. Silenzio sul decreto ristori nonostante sia atteso in tempi brevissimi. Oggi il voto di fiducia dell'esecutivo guidato da Mario Draghi, sia alla Camera sia al Senato. Sì scontato dai due poli della maggioranza, la ...

La doppia svolta negli aiuti alle imprese diventerà realtà con il prossimo decreto "Ristori" , che a questo punto andrebbe forse chiamato con un nome diverso, proprio per sottolineare le differenze ...

Attesa per il Decreto Ristori del governo Draghi, per cui il parlamento ha già varato uno scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro.

Basta con gli aiuti a pioggia e niente soldi dei contribuenti alle aziende che erano di fatto fallite prima del Covid - Gli aiuti saranno selettivi e andranno solo alle imprese che hanno un futuro - L ...

