De Cristofaro Sinistra Italiana | “Tanti pensano errore governare con Salvini e Berlusconi”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “Fatevene una ragione: ci sono tante, tantissime persone democratiche e progressiste, che hanno sostenuto con forza il governo Conte e che pensano invece che sia un errore governare con Salvini e Berlusconi. Che magari avrebbero accettato l’idea di un governo di scopo, rigorosamente a termine, transitorio, ma che non vogliono invece un governo “politico” con le forze di destra. E che quindi non rinunceranno né al dissenso nei confronti del governo Draghi e nemmeno alla prospettiva della costruzione di una alleanza progressista.“ Lo scrive su Facebook l’ex sottosegretario all’università Peppe De Cristofaro di Sinistra Italiana.

