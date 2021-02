DAZN potrebbe prendersi la Serie A: ipotesi prezzo abbonamento (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il voto della Lega Serie A per decretare DAZN vincitrice dell’offerta presentata per i diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024, potrebbe giungere già domani giovedì 18 febbraio. Stando alle ultime notizie riportate da ‘Calcio e Finanza’, la piattaforma streaming con sede nel Regno Unito risulta essere in netto vantaggio rispetto alla concorrente Sky. Difatti, sul piatto sarebbero stati offerti 840 milioni di euro a stagione per mandare in onda le complessive 380 gare di Serie A, con 114 partite che dovrebbero essere trasmesse in condivisione con Sky (che dal suo canto offre 70 milioni all’anno). Alcune fonti vicine alla piattaforma OTT hanno lasciato trapelare tutta la loro fiducia: “Soddisfatti delle conversazioni avute con la Lega di Serie A e dei feedback ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il voto della LegaA per decretarevincitrice dell’offerta presentata per i diritti TV dellaA per il prossimo triennio 2021-2024,giungere già domani giovedì 18 febbraio. Stando alle ultime notizie riportate da ‘Calcio e Finanza’, la piattaforma streaming con sede nel Regno Unito risulta essere in netto vantaggio rispetto alla concorrente Sky. Difatti, sul piatto sarebbero stati offerti 840 milioni di euro a stagione per mandare in onda le complessive 380 gare diA, con 114 partite che dovrebbero essere trasmesse in condivisione con Sky (che dal suo canto offre 70 milioni all’anno). Alcune fonti vicine alla piattaforma OTT hanno lasciato trapelare tutta la loro fiducia: “Soddisfatti delle conversazioni avute con la Lega diA e dei feedback ...

