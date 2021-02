Dazn | «Nessuna offerta singola sui diritti d’archivio»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La piattaforma di sport in streaming, titolare di parte deitelevisivi della Serie A per il ciclo 2018-2021 e in corsa per confermare il proprio impegno anche nel 2021-2024, ha fatto pervenire una smentita a proposito delle presunte trattative con i club sul temadi archivio. «In riferimento alle notizie comparse nelle L'articolo

CalcioFinanza : #Dazn: «Nessuna offerta alle singole squadre sui diritti d’archivio» - fedecaccy : @MarcoDiMaro Io dazn la guardò “gratis” perché essendo cliente Sky extra, Sky mi regala dazn. Al momento nessuna ch… - erroriarbitrali : #SpeziaMilan, un solo episodio per #Chiffi: protesta #Ibrahimovic per una trattenuta sulla punizione battuta da… - ImpieriFilippo : RT @Saetta_McQueen: Ancora nessuna news su chi trasmetterà #Daytona500 qui da noi? @DAZN_IT @Eurosport_IT @EuroNASCAR - Saetta_McQueen : Ancora nessuna news su chi trasmetterà #Daytona500 qui da noi? @DAZN_IT @Eurosport_IT @EuroNASCAR -

Ultime Notizie dalla rete : Dazn Nessuna

... volto di. Il gossip circa il loro amore è esploso appena pochi giorni fa, dopo il romantico ... Da parte loro, per ora,conferma né smentita circa la proposta di matrimonio. Ma nel ...La conduttrice difa coppia da un po' con l'attore turco e i post social dei due in amorosi sensi si sprecano. Si è dunque già arrivati al grande passo? Per ora,conferma. Ma voci dicono ...Can Yaman e Diletta Leotta, misterioso aereo con una proposta e costosissimo anello al dito della presentatrice. Cosa sta succedendo ..."Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can". Nel pomeriggio nei cieli di Roma è volato un romantico quanto misterioso striscione aereo che lascia intendere che l'attore turco Can Yaman avrebbe già fatto la ...