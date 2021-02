Dayane Mello piange al GF Vip | Juliano attacca duramente Rosalinda Cannavò – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha appena avuto un altro momento di sconforto nella Casa del Grande Fratello Vip. Da sola in giardino è scoppiata are lontana da tutti mentresi è espressa sulla loro amicizia confidando per quale motivo ha voluto raccontare di Zenga a Samantha De Grenet piuttosto che alla sua amica.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.