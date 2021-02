Daniele Franco, il nuovo Ministro dell’Economia e delle Finanze del governo Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tema della gestione dei fondi del Recovery Found è stato parte determinante dei motivi della caduta del governo Conte: Draghi si è affidato al suo fedelissimo Daniele Franco. Nome: Daniele Francio Ministero: Ministro dell’Economia e delle Finanze Partito: Tecnico Data di nascita: 7 giugno 1953 Luogo di nascita: Trichiana (Belluno) Età: 67 anni Famiglia: – Professione: Economista Titolo di studi: Laurea in Scienze Politiche Account social: Nessun social network L’uomo di Mario Draghi ha un nome e cognome, e si chiama Daniele Franco. Lo stile è quello del premier. Nessun profilo social, persona discreta e professionista che si è formato nei corridoi di Bankitalia. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tema della gestione dei fondi del Recovery Found è stato parte determinante dei motivi della caduta delConte:si è affidato al suo fedelissimo. Nome:Francio Ministero:Partito: Tecnico Data di nascita: 7 giugno 1953 Luogo di nascita: Trichiana (Belluno) Età: 67 anni Famiglia: – Professione: Economista Titolo di studi: Laurea in Scienze Politiche Account social: Nessun social network L’uomo di Marioha un nome e cognome, e si chiama. Lo stile è quello del premier. Nessun profilo social, persona discreta e professionista che si è formato nei corridoi di Bankitalia. ...

