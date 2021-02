Dalla rivoluzione alla democrazia. A cento anni dalla nascita del Pci (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A cento anni Dalla nascita del Partito comunista italiano, Formiche dedica un live talk al libro “Dalla rivoluzione alla democrazia”. Dialogheranno con noi l’autore della pubblicazione, Piero Fassino, lo storico Aldo Agosti, la filosofa Claudia Mancina, il giornalista e scrittore Lanfranco Palazzolo. Modera l’incontro il direttore di Formiche rivista, Flavia Giacobbe. Appuntamento alle 17.30 su questa pagina e sulla pagina Facebook di Formiche (@formichenews). Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Adel Partito comunista italiano, Formiche dedica un live talk al libro “”. Dialogheranno con noi l’autore della pubblicazione, Piero Fassino, lo storico Aldo Agosti, la filosofa Claudia Mancina, il giornalista e scrittore Lanfranco Palazzolo. Modera l’incontro il direttore di Formiche rivista, Flavia Giacobbe. Appuntamento alle 17.30 su questa pagina e sulla pagina Facebook di Formiche (@formichenews).

