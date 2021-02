Dal Senato fiducia al Governo Draghi con 262 Sì (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dall’Aula del Senato alla fiducia al Governo Draghi. I voti favorevoli sono stati 262, i contrari 40 e gli astenuti 2. Erano presenti 305 Senatori, di cui 304 votanti.Resiste quindi il record ottenuto dal Governo Monti, che nel 2011 ottenne la fiducia al Senato con 281 voti favorevoli, 25 contrari e nessun astenuto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dall’Aula delallaal. I voti favorevoli sono stati 262, i contrari 40 e gli astenuti 2. Erano presenti 305ri, di cui 304 votanti.Resiste quindi il record ottenuto dalMonti, che nel 2011 ottenne laalcon 281 voti favorevoli, 25 contrari e nessun astenuto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

