Dal Recovery ai vaccini. Bastano venti minuti per la fiducia a Draghi. Oggi il premier alla prova del Senato. Discorso smart per evitare grane (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi alle 10 a Palazzo Madama Mario Draghi si presenterà per il suo Discorso sulla fiducia. Un Discorso breve, di venti minuti circa, si ipotizza. I punti cardine sono stati indicati dall’ex presidente Bce nell’intervento al Quirinale, dopo aver ricevuto l’incarico, e dettagliati nelle consultazioni con partiti e parti sociali. E indiscrezioni sono trapelate anche dal primo consiglio dei ministri. Ambiente, Europa, atlantismo le stelle polari. Il primo tassello è sicuramente l’uscita dall’emergenza Covid, a partire dall’accelerazione della campagna di vaccinazione. C’è il Discorso delle varianti. Il premier manterrà la linea della prudenza? Draghi pone al centro dell’azione i giovani. Leva per il rilancio economico: il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021)alle 10 a Palazzo Madama Mariosi presenterà per il suosulla. Unbreve, dicirca, si ipotizza. I punti cardine sono stati indicati dall’ex presidente Bce nell’intervento al Quirinale, dopo aver ricevuto l’incarico, e dettagliati nelle consultazioni con partiti e parti sociali. E indiscrezioni sono trapelate anche dal primo consiglio dei ministri. Ambiente, Europa, atlantismo le stelle polari. Il primo tassello è sicuramente l’uscita dall’emergenza Covid, a partire dall’accelerazione della campagna di vaccinazione. C’è ildelle varianti. Ilmanterrà la linea della prudenza?pone al centro dell’azione i giovani. Leva per il rilancio economico: il ...

berlusconi : Dal mio nuovo ufficio ho votato il Recovery Fund, dispositivo per la ripresa e la resilienza, progettato per aiutar… - Davide : Renzi dice di aver innescato la crisi per rimuovere Bonafede, Azzolina e Arcuri, oltre a cambiare la gestione del R… - Mov5Stelle : Dopo il via libera al Recovery Fund, dal Parlamento Europeo giunge un altro segnale con il voto favorevole alla Rel… - clikservernet : Dal Recovery ai vaccini. Bastano venti minuti per la fiducia a Draghi. Oggi il premier alla prova del Senato. Disco… - Noovyis : (Dal Recovery ai vaccini. Bastano venti minuti per la fiducia a Draghi. Oggi il premier alla prova del Senato. Disc… -