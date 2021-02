Dal premier siluro alle quote rosa, il pd fa finta di niente. Il tweet di Zangrillo punge le femministe (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di #quoterosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi”. Questo è un passaggio che Mario Draghi ha dedicato alla questione femminile. Doccia fredda sul dibattito interno al Pd Vi possono essere molti sotto-testi da decifrare: innanzitutto l’osservazione del premier è una doccia fredda nei confronti delle tante donne del Pd e dell’area di sinistra che si sono lamentate della mancanza di ministre indicate da Zingaretti. Draghi ha dunque ribadito un concetto che la destra, da sempre allergica al discorso delle quote rosa, ha sempre sottolineato e cioè che valorizzare le donne non è una questione di numeri. Zingaretti e le donne dem fanno finta di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di #richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi”. Questo è un passaggio che Mario Draghi ha dedicato alla questione femminile. Doccia fredda sul dibattito interno al Pd Vi possono essere molti sotto-testi da decifrare: innanzitutto l’osservazione delè una doccia fredda nei confronti delle tante donne del Pd e dell’area di sinistra che si sono lamentate della mancanza di ministre indicate da Zingaretti. Draghi ha dunque ribadito un concetto che la destra, da semprergica al discorso delle, ha sempre sottolineato e cioè che valorizzare le donne non è una questione di numeri. Zingaretti e le donne dem fannodi ...

