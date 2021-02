Da Mooney una carta prepagata per tutti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Crescono i pagamenti digitali; nell’anno della pandemia le carte prepagate sono lo strumento maggiormente scelto dagli italiani che hanno cercato strumenti sicuri e facili da usare nei negozi rimasti aperti, come edicole, bar, tabacchi, farmacie e rivenditori di generi alimentari. Con il crescere dei pagamenti elettronici si moltiplicano sul mercato anche le offerte degli operatori del settore. Mooney, il nuovo brand della prima realta’ italiana di proximity banking & payments nata dall’unione di SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), propone una nuova carta prepagata. abr/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Crescono i pagamenti digitali; nell’anno della pandemia le carte prepagate sono lo strumento maggiormente scelto dagli italiani che hanno cercato strumenti sicuri e facili da usare nei negozi rimasti aperti, come edicole, bar, tabacchi, farmacie e rivenditori di generi alimentari. Con il crescere dei pagamenti elettronici si moltiplicano sul mercato anche le offerte degli operatori del settore., il nuovo brand della prima realta’ italiana di proximity banking & payments nata dall’unione di SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), propone una nuova. abr/ su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Da Mooney una carta prepagata per tutti - focusmo3 : Mooney lancia la nuova carta prepagata, e lo fa con una nuova campagna pubblicitaria firmata Gitto/Battaglia_22. Ro… - princigallomich : Crescono i pagamenti digitali, da Mooney una carta prepagata per tutti - laDiscussioneQ : Crescono i pagamenti digitali, da Mooney una carta prepagata per tutti #cashback #lottomatica #mooney #prepagata… - MooneyGroup : Non ha importanza se il tuo obiettivo è scalare una montagna o fare un acquisto sotto casa: quando ti senti sicuro,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mooney una Crescono i pagamenti digitali, da Mooney una carta prepagata per tutti Mooney, il nuovo brand della prima realtà italiana di proximity banking & payments nata dall'unione di SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), propone una nuova carta prepagata disponibile in ...

Mooney: on air lo spot per il lancio della nuova carta prepagata La campagna, sviluppata in ottica multichannel, è firmata dall'agenzia Gitto/Battaglia_22 con la regia di Marco Gentile. Protagonista Rossella Brescia, già volto del "Mooney Show". Una produzione che punta sui valori del brand: sicurezza e accessibilità Mooney , il nuovo brand della prima realtà italiana di proximity banking & payments nata dall'unione di SisalPay ...

Crescono i pagamenti digitali, da Mooney una carta prepagata per tutti Quotidiano di Sicilia Da Mooney una carta prepagata per tutti Crescono i pagamenti digitali; nell’anno della pandemia le carte prepagate sono lo strumento maggiormente scelto dagli italiani che hanno cercato strumenti sicuri e facili da usare nei negozi rimasti ...

Mooney, la carta prepagata disponibile in 30 mila punti vendita Mooney, nata dall’unione di SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), cresce anche grazie alla nuova carta prepagata che in soli due mesi è già disponibile in oltre 30 ...

, il nuovo brand della prima realtà italiana di proximity banking & payments nata dall'unione di SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), proponenuova carta prepagata disponibile in ...La campagna, sviluppata in ottica multichannel, è firmata dall'agenzia Gitto/Battaglia_22 con la regia di Marco Gentile. Protagonista Rossella Brescia, già volto del "Show".produzione che punta sui valori del brand: sicurezza e accessibilità, il nuovo brand della prima realtà italiana di proximity banking & payments nata dall'unione di SisalPay ...Crescono i pagamenti digitali; nell’anno della pandemia le carte prepagate sono lo strumento maggiormente scelto dagli italiani che hanno cercato strumenti sicuri e facili da usare nei negozi rimasti ...Mooney, nata dall’unione di SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), cresce anche grazie alla nuova carta prepagata che in soli due mesi è già disponibile in oltre 30 ...