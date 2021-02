Da giovedì vaccinazioni per over 80 a Seriate, Alzano e Piario: tutte le informazioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per agevolare l’ingresso dell’utenza over 80 all’ospedale Bolognini di Seriate è stato organizzato un percorso ad hoc che consente di parcheggiare l’auto del vaccinando o del caregiver nelle immediate adiacenze del centro vaccinale (palazzina n. 7). L’ingresso individuato è quello da via Battisti n. 20 (carrale n. 4), situato a fianco del sottopasso della rete ferroviaria. Giunti alla sbarra elettrica si proseguirà verso destra seguendo la cartellonistica: “vaccinazioni over 80”. Si giungerà poi in prossimità di una seconda sbarra elettrica. Superata questa ci si troverà di fronte a dei parcheggi contrassegnati con “riservato vaccinazioni over 80”. Si potrà lasciare l’auto e proseguire a piedi (seguendo le indicazioni) fino alla palazzina n.7, la sede del centro ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per agevolare l’ingresso dell’utenza80 all’ospedale Bolognini diè stato organizzato un percorso ad hoc che consente di parcheggiare l’auto del vaccinando o del caregiver nelle immediate adiacenze del centro vaccinale (palazzina n. 7). L’ingresso individuato è quello da via Battisti n. 20 (carrale n. 4), situato a fianco del sottopasso della rete ferroviaria. Giunti alla sbarra elettrica si proseguirà verso destra seguendo la cartellonistica: “80”. Si giungerà poi in prossimità di una seconda sbarra elettrica. Superata questa ci si trà di fronte a dei parcheggi contrassegnati con “riservato80”. Si potrà lasciare l’auto e proseguire a piedi (seguendo le indicazioni) fino alla palazzina n.7, la sede del centro ...

Ultime Notizie dalla rete : giovedì vaccinazioni Coronavirus, partono le vaccinazioni per il personale scolastico e universitario: ecco quando e come prenotarsi A partire dalla giornata di giovedì, 18 febbraio, inizierà la somministrazione dei vaccini per il personale scolastico e universitario, docente e non docente , con età compresa tra i 18 anni (anno di nascita 2003) e i 55 anni

Le associazioni di Gallarate 'mobilitate' per aiutare nella prenotazione del vaccino over 80 Decine di chiamate per il servizio di 'prenotazione assistita' delle vaccinazioni per over 80 ... "Abbiamo raddoppiato la disponibilità, faremo doppio turno giovedì e venerdì, poi sabato per tutto il ...

Covid: Fontana, 'in Lombardia adesione di 250mila over 80 a campagna vaccini'