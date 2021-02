Da domani ‘Tensione superficiale’ di Giovanni Aloi sulle piattaforme Chili e #IORESTOINSALA distribuito da Ombre Rosse e No.Mad Entertainment (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Esce domani sulle piattaforme Chili e #IORESTOINSALA – progetto nato a maggio durante il primo lockdown cui hanno aderito circa 40 cinema di qualità su tutto il territorio nazionale – distribuito da Ombre Rosse in collaborazione con No.Mad Entertainment, ‘Tensione superficiale’, opera prima di Giovanni Aloi, sceneggiata dal regista con Heidrun Schleef e Nicolò Galbiati e interpretata da Cristiana Dell’Anna (conosciuta al grande pubblico per Un posto al sole e Gomorra – La serie), Francesca Sanapo, Benno Steinegger, Philipp Peter Heidegger, Hannes Perkmann, Katja Lechtaler, Katia Fellin, Celine Stampfer e Leo Seppi. Il film è prodotto da Ombre ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Esce– progetto nato a maggio durante il primo lockdown cui hanno aderito circa 40 cinema di qualità su tutto il territorio nazionale –dain collaborazione con No.Mad, opera prima di, sceneggiata dal regista con Heidrun Schleef e Nicolò Galbiati e interpretata da Cristiana Dell’Anna (conosciuta al grande pubblico per Un posto al sole e Gomorra – La serie), Francesca Sanapo, Benno Steinegger, Philipp Peter Heidegger, Hannes Perkmann, Katja Lechtaler, Katia Fellin, Celine Stampfer e Leo Seppi. Il film è prodotto da...

