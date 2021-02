“Cruella”, uscito il trailer con Emma Stone nuova, demoniaca, Crudelia de Mon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Posticipato a maggio, causa pandemia, Cruella è finalmente pronto a invadere le sale americane dal prossimo maggio. Protagonista del live action Disney Emma Stone, nei panni giovanili della diabolica Crudelia de Mon. Fashionista amante dalle pellicce e ossessionata dal pelo del dalmata. Emma Stone sarà la nuova Crudelia De Mon guarda le foto Diretto dal regista di Tonya, il film racconta la trasformazione della giovane e dolce Estella nella sadica dark lady ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Posticipato a maggio, causa pandemia,è finalmente pronto a invadere le sale americane dal prossimo maggio. Protagonista del live action Disney, nei panni giovanili della diabolicade Mon. Fashionista amante dalle pellicce e ossessionata dal pelo del dalmata.sarà laDe Mon guarda le foto Diretto dal regista di Tonya, il film racconta la trasformazione della giovane e dolce Estella nella sadica dark lady ...

