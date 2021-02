Cristina Chiabotto | in dolce attesa | ha già scelto il nome della piccola e non rinuncia allo stile

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), fidanzata per dodici anni con l’attore Fabio Fulco, si è sposata a settembre 2019 con il manager torinese Marco Roscio. La coppia è inloro prima figlia. Vediamo i lookbellissima mo. Haun suo coetaneo per sposarsi e metter su famiglia. L’ex Miss Italia (correva l’anno 2004) L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

camillaspecter : @aomacheguardi elettra lamborghini, fedez, alvaro soler, salmo, arisa, cristina chiabotto, i sonohra - LadyNews_ : #CristinaChiabotto incinta di sei mesi: 'Per me è un momento meraviglioso' - gaetano_barbati : Cristina Chiabotto è stata la Miss Italia più bella di sempre. - VanityFairIt : L'ex Miss Italia, che aspetta una bambina dal marito Marco Roscio, ha rivelato ai follower i dettagli della sua dol… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto

Vanity Fair Italia

Leggi anche >>>supera il Covid e svela il sesso del figlio Serena Rossi e la rivelazione sul provino per Frozen Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena ...La stessa emozione la condividonoe Marco Roscio , che tra meno di tre mesi abbracceranno la loro prima figlia. - - > Leggi Anche Simona Ventura pazza d'amore per Terzi: 'Che ...Cristina Chiabotto, fidanzata per dodici anni con l’attore Fabio Fulco, si è sposata a settembre 2019 con il manager torinese Marco Roscio. La coppia è in dolce attesa della loro prima figlia. Vediamo ...La conduttrice ha dovuto attendere mesi per lo slittamento del reality, al via l’11 marzo. Ironica e sexy forma una coppia di ferro con Francesco ...