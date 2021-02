Crisi Covid | ricavi giù del 25 | 7% Ma gli artigiani non licenzieranno

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per il 54% delle imprese di Confartigianato serviranno almeno 13 mesi per tornare ai livelli pre. Il direttore Stefano Maroni: intatto lo spirito che ha aiutato nelle altre

La7tv : #dimartedi Covid, Pier Luigi #Bersani: 'Se non ci fosse stata la crisi di governo, magari il ministro Speranza avre… - StefanoFeltri : Tre novità da Mario Draghi: - prima di tutto riferimento alle vittime da Covid - poi alle vittime della crisi so… - TgLa7 : ++ #Covid: in #Campania 1 caso su 4 ha #varianteinglese ++ Unità di crisi: mantenere altissima la guardia - Tony09896500 : @InMonsterland @Comemigirano @AndFranchini @antonio_bordin @rickshady @ElenaInvernizzi @valy_s @CesareOrtis… - Tony09896500 : @InMonsterland @Comemigirano @AndFranchini @antonio_bordin @rickshady @ElenaInvernizzi @valy_s @CesareOrtis… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Covid

LA NAZIONE

Ha pagato un prezzo altissimo al separatismo, allaeconomica, alla pandemia, di cui è stata ...gli osservatori in tuta e visiera per far partecipare negli orari riservati pure i malati di. ...Negli ultimi mesi TIM, nonostante lasanitaria legata al- 19, ha proseguito il suo piano di sviluppo della fibra ottica e, nel caso della Puglia, sono stati realizzati interventi ...Stando alle indiscrezioni questa convinzione sarebbe stata preceduta da una piccola crisi tra William e Kate ... Ma la pandemia da coronavirus l'aveva resa titubante. Ora però, con i vaccini, si ...Video: Emergenza Covid, il piano vaccini va aggiornato ... "Alcune donne incontrano difficoltà ad accedere all'aborto; questo è stato esacerbato dalla crisi sanitaria", ha spiegato a FranceInfo ...