Crisanti: “La doppia mascherina non ha alcun senso”. Scuola sicura? “Nessuno studio” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “La mascherina è importante, la doppia mascherina non ha alcun senso”. Risponde così il virologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, interpellato dall’agenzia Dire in merito ad una circolare diffusa questa mattina dall’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici della scuola (Anp) del Lazio, in cui si invitano gli studenti e i docenti ad indossare la doppia mascherina in aula.“Se gli studenti si mettono la doppia mascherina ma fanno ricreazione, mangiano insieme e poi, non potendone più, se le tolgono appena escono da scuola e non la indossano neppure sull’autobus- prosegue Crisanti- la doppia mascherina ha soltanto il significato di trasferire l’onere ad altri”. L’obiettivo della circolare, dunque, per Crisanti è “fondamentalmente quello di una tutela personale del preside, che in questo modo potrà dire ‘gli studenti non si sono infettati in classe perché avevano due mascherine’, ma questo non ha alcun impatto sulla trasmissione”. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “La mascherina è importante, la doppia mascherina non ha alcun senso”. Risponde così il virologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, interpellato dall’agenzia Dire in merito ad una circolare diffusa questa mattina dall’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici della scuola (Anp) del Lazio, in cui si invitano gli studenti e i docenti ad indossare la doppia mascherina in aula.“Se gli studenti si mettono la doppia mascherina ma fanno ricreazione, mangiano insieme e poi, non potendone più, se le tolgono appena escono da scuola e non la indossano neppure sull’autobus- prosegue Crisanti- la doppia mascherina ha soltanto il significato di trasferire l’onere ad altri”. L’obiettivo della circolare, dunque, per Crisanti è “fondamentalmente quello di una tutela personale del preside, che in questo modo potrà dire ‘gli studenti non si sono infettati in classe perché avevano due mascherine’, ma questo non ha alcun impatto sulla trasmissione”.

MPellegrini1988 : RT @Lucagrossi66: Ricciardi e Crisanti presto diranno che bisognerà passare l’estate in casa, con doppia mascherina e finestre sempre chius… - FBusbani : RT @Lucagrossi66: Ricciardi e Crisanti presto diranno che bisognerà passare l’estate in casa, con doppia mascherina e finestre sempre chius… - Lucagrossi66 : Ricciardi e Crisanti presto diranno che bisognerà passare l’estate in casa, con doppia mascherina e finestre sempre chiuse. - LuluBitossi : Egregio Professore invece di dire sempre che gli altri sbagliano cosa farebbe lei a parte chiudere tutti a doppia… -