Covid, zona rossa nei weekend, arancione nei feriali: il piano B del governo in caso di risalita dei contagi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Varianti Covid: il piano B del governo in caso di risalita dei contagi Le varianti Covid preoccupano il governo, che ha già pronto un piano B in caso di risalita dei contagi. Nonostante le pressioni di alcuni virologi, tra cui il consulente del ministro della Salute Speranza, Walter Ricciardi, l'esecutivo non dovrebbe procedere con un lockdown generalizzato. Il governo, infatti, sarebbe intenzionato a confermare il sistema a colori delle Regioni, magari con un possibile ulteriore ritocco dei parametri. Le norme anti-Covid attualmente in vigore e in scadenza il 5 marzo, prevedono la fascia arancione per le Regioni che hanno l'indice di ...

