Covid: zona rossa, agenti polizia locale Milano impegnati a Bollate (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Gli agenti della polizia locale di Milano saranno impegnati nel vicino Comune di Bollate, da questa sera zona rossa dopo la scoperta della presenza della variante inglese del coronavirus in alcune scuole cittadine. A Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, si è tenuta oggi una giunta straordinaria per deliberare la trasferta degli agenti che andranno a supportare i colleghi Bollatesi, come chiesto dal sindaco Francesco Vassallo durante il Comitato dell'ordine e sicurezza pubblica di oggi. “Abbiamo subito risposto alla richiesta di Bollate, che si trova in emergenza, dando la disponibilità a fornire i nostri operatori - dichiara la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021), 17 feb. (Adnkronos) - Glidelladisarannonel vicino Comune di, da questa seradopo la scoperta della presenza della variante inglese del coronavirus in alcune scuole cittadine. A Palazzo Marino, sede del Comune di, si è tenuta oggi una giunta straordinaria per deliberare la trasferta degliche andranno a supportare i colleghisi, come chiesto dal sindaco Francesco Vassallo durante il Comitato dell'ordine e sicurezza pubblica di oggi. “Abbiamo subito risposto alla richiesta di, che si trova in emergenza, dando la disponibilità a fornire i nostri operatori - dichiara la ...

