Covid Valle d’Aosta | 14 nuovi contagi e nessun morto | bollettino

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 14 ida Coronavirus insecondo ildi oggi,registrato. E’ quanto emerge dall’aggiornamento sanitario emesso dalla Regione. Da inizio pandemia sono 7936 le personeate dal Coronavirus, i casi positivi attuali sono 131, cinque più di ieri, di cui otto ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva e 121 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 7392, + 9 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi è di 74.548 +322 rispetto a ieri di cui 2447 processati con test antigienico rapido. I decessi da inizio pandemia sono 413. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

