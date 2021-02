Covid Usa, Biden promette: “Entro luglio ogni americano sarà vaccinato” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Altra promessa del presidente Usa, Joe Biden per sconfiggere il Covid-19. Infatti per il leader americano, ogni cittadino sarà vaccinato Entro luglio. Dopo aver mantenuto la promessa dei 100 milioni di americani vaccinati nei primi cento giorni di presidenza, bruciando le tappe, il presidente degli Usa Joe Biden è pronto ad una nuova sfida contro L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Altra promessa del presidente Usa, Joeper sconfiggere il-19. Infatti per il leadercittadino. Dopo aver mantenuto la promessa dei 100 milioni di americani vaccinati nei primi cento giorni di presidenza, bruciando le tappe, il presidente degli Usa Joeè pronto ad una nuova sfida contro L'articolo proviene da Inews.it.

