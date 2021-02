COVID, un decesso al “Frangipane” di Ariano Irpino: dimesso un paziente di Grottaminarda (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri è deceduto un 87enne di Flumeri, ricoverato in Terapia Subintensiva, già affetto da gravi patologie. Questa mattina è deceduto un 76enne di Polla, già affetto da gravi patologie, che era ricoverato in Terapia Subintensiva. Nella giornata di oggi, inoltre, è stato dimesso un paziente di 75 anni di Grottaminarda, ricoverato in Area COVID dal 25 dicembre 2020. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri è deceduto un 87enne di Flumeri, ricoverato in Terapia Subintensiva, già affetto da gravi patologie. Questa mattina è deceduto un 76enne di Polla, già affetto da gravi patologie, che era ricoverato in Terapia Subintensiva. Nella giornata di oggi, inoltre, è statoundi 75 anni di, ricoverato in Areadal 25 dicembre 2020. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : COVID decesso Covid, a San Marino 41 nuovi casi e 18 guariti. Nessun decesso A San Marino cresce il numero di pazienti in terapia intensiva, da 4 a 5, mentre diminuiscono i ricoveri nel reparto Covid, da 15 a 11. Sono i dati comunicati oggi (mercoledì 17 febbraio) dall'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino. I nuovi casi di contagio riscontrati su 396 tamponi sono stati 41, mentre ...

Covid - 19, 17 febbraio 2021: a Roma e nel Lazio Stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio 40 persone, 3 sono attualmente ricoverate presso le strutture COVID della Asl. La Asl, con estremo rammarico, comunica il decesso, avvenuto ...

Covid, 15 decessi in 24 ore nelle Marche Agenzia ANSA Coronavirus, in Puglia 883 nuovi casi su 10,374 test (8,5%). Altri 17 decessi e 2mila guariti. 169mila dosi di vaccino somministrate Sono 883 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 10.374 test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, ...

In Fvg sempre meno ricoveri e contagi sotto al 4% I decessi registrati sono 7; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 così come si riducono quelli in altri reparti (384). Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, ...

