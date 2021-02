Covid Toscana, 773 nuovi contagi: bollettino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 773 i nuovi contagi in Toscana secondo il bollettino di oggi. Ad anticipare i dati su Facebook, è il presidente della Regione, Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 773 su 20.725 test di cui 13.076 tamponi molecolari e 7.649 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,73% (7,6% sulle prime diagnosi)”, annuncia Giani. Ieri i nuovo casi positivi al Covid erano stati 444. “Dobbiamo tenere la massima attenzione e continuare a restare responsabili. Forza Toscana!”, commenta Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 773 iinsecondo ildi oggi. Ad anticipare i dati su Facebook, è il presidente della Regione, Eugenio Giani. “Icasi registrati insono 773 su 20.725 test di cui 13.076 tamponi molecolari e 7.649 test rapidi. Il tasso deipositivi è 3,73% (7,6% sulle prime diagnosi)”, annuncia Giani. Ieri i nuovo casi positivi alerano stati 444. “Dobbiamo tenere la massima attenzione e continuare a restare responsabili. Forza!”, commenta Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

