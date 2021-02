Covid, Speranza in Umbria: “Zone rosse necessarie per tornare alla normalità. Qui le varianti hanno condizionato i contagi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Dobbiamo monitorare con grande attenzione quanto sta accadendo in Umbria, qui le varianti hanno condizionato la curva del contagio prima che altrove. Capire quanto sta avvenendo è importante per valutare l’impatto delle misure assunte. Il governo è vicino alla comunità regionale”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Perugia dove ha incontrato i vertici di Regione e Università, autorità sanitarie e rappresentanti professionali per una verifica del quadro epidemiologico con le varianti. “Grazie al bando della protezione civile arriveranno altri medici, infermieri e Oss per risposta all’emergenza”, ha aggiunto Speranza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Dobbiamo monitorare con grande attenzione quanto sta accadendo in, qui lela curva delo prima che altrove. Capire quanto sta avvenendo è importante per valutare l’impatto delle misure assunte. Il governo è vicinocomunità regionale”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, a Perugia dove ha incontrato i vertici di Regione e Università, autorità sanitarie e rappresentanti professionali per una verifica del quadro epidemiologico con le. “Grazie al bando della protezione civile arriveranno altri medici, infermieri e Oss per risposta all’emergenza”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ladyonorato : “Tachipirina e attesa”: il protocollo voluto da #Speranza che ha causato decine di migliaia di morti per Covid. - Agenzia_Ansa : Garavaglia: 'Per lo #sci stagione finita, è mancato il rispetto'. Il ministro del turismo contro l'ordinanza Sper… - fattoquotidiano : La prima offensiva del centrodestra di governo è contro il ministero della Salute. “Ci vuole un cambio di passo” av… - clikservernet : Covid, Speranza in Umbria: “Zone rosse necessarie per tornare alla normalità. Qui le varianti hanno condizionato i … - info_longo : RT @AlessandraOdri: Speranza chiude gli impianti sciistici per bloccare la variante inglese. Lamorgese tiene aperti i porti per diffondere… -