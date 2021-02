Covid, solo il 13% degli italiani quest'anno festeggerà il Carnevale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia causata dal Covid19 ha stravolto la nostra vita e cambiato le nostre abitudini, dal lavoro alla socialità, passando dal festeggiare una semplice festa come il Carnevale. Se fino a prima della pandemia al Carnevale venivano associati sentimenti di divertimento e gioia, ora prevale l'indifferenza. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, fino a ieri, per oltre un italiano su 4, il Carnevale rappresentava una giornata dedicata ai bambini, oggi invece, viene vissuto come una giornata qualsiasi, un giorno come un altro e spesso anche pervaso di tristezza. Negli anni passati, circa il 40,0% degli intervistati era solito festeggiare il Carnevale, quest'anno, di questi, solo il 13,9% continuerà ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia causata dal19 ha stravolto la nostra vita e cambiato le nostre abitudini, dal lavoro alla socialità, passando dal festeggiare una semplice festa come il. Se fino a prima della pandemia alvenivano associati sentimenti di divertimento e gioia, ora prevale l'indifferenza. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, fino a ieri, per oltre un italiano su 4, ilrappresentava una giornata dedicata ai bambini, oggi invece, viene vissuto come una giornata qualsiasi, un giorno come un altro e spesso anche pervaso di tristezza. Negli anni passati, circa il 40,0%intervistati era solito festeggiare il, dii,il 13,9% continuerà ...

