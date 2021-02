Covid Roma, inchiesta mascherine: sequestri per 70 milioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Immobili e beni di lusso per circa 70 milioni sono in corso di sequestro da parte del Nucleo Valutario della Gdf di Roma nell’ambito dell’inchiesta Romana sulle mascherine. In particolare, a quanto apprende l’Adnkronos, le Fiamme gialle, oltre a immobili e rapporti bancari, starebbero sequestrando orologi, moto, auto e imbarcazioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Immobili e beni di lusso per circa 70sono in corso di sequestro da parte del Nucleo Valutario della Gdf dinell’ambito dell’na sulle. In particolare, a quanto apprende l’Adnkronos, le Fiamme gialle, oltre a immobili e rapporti bancari, starebbero sequestrando orologi, moto, auto e imbarcazioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ZZiliani : Se la #Roma ha avuto lo 0-3 per un errore d’inserimento di #Diawara nella lista giocatori, sarà 0-3 anche per la… - repubblica : Donna morta di Covid derubata al San Camillo a Roma. Il figlio: 'Pronto a denunciare. Ho le prove' - Agenzia_Ansa : A Roma isolate temporaneamente alcune piazze, 40 persone sanzionate. E' il bilancio dei controlli effettuati finora… - Rox1721 : RT @fraurolo121: #RIP E' morto a Roma, a 75 anni, Claudio Sorrentino, doppiatore, attore, conduttore televisivo. Contagiato dal Covid, era… - 1970Germano : RT @santegidionews: Camere vuote per il Covid ai senzatetto: un Ostello dà l’esempio con l'aiuto di Sant'Egidio -