Covid: Regione Lombardia, fissati appuntamenti per 11mila over 80 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Sono stati inviati i primi 11mila sms con gli appuntamenti per la somministrazione del vaccino anti-Covid agli over 80 in Lombardia. Le vaccinazioni prenderanno il via domani in 74 centri vaccinali che, per questa fase, sono situati quasi tutti all'interno delle Asst delle 8 Ats lombarde, si spiega dalla Regione Lombardia. A Milano, per la collaborazione dell'Esercito, l'Asst Santi Paolo e Carlo potrà avvalersi dell'ospedale militare di Baggio. Sono in corso di definizione anche le strutture in cui potranno somministrare i vaccini i medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna. I primi sms riguardano gli appuntamenti per domani, venerdì e sabato, in serata partiranno anche quelli per la giornata di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Sono stati inviati i primisms con gliper la somministrazione del vaccino anti-agli80 in. Le vaccinazioni prenderanno il via domani in 74 centri vaccinali che, per questa fase, sono situati quasi tutti all'interno delle Asst delle 8 Ats lombarde, si spiega dalla. A Milano, per la collaborazione dell'Esercito, l'Asst Santi Paolo e Carlo potrà avvalersi dell'ospedale militare di Baggio. Sono in corso di definizione anche le strutture in cui potranno somministrare i vaccini i medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna. I primi sms riguardano gliper domani, venerdì e sabato, in serata partiranno anche quelli per la giornata di ...

Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, GRAZIE A RICERCA FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA, ISOLATA NUOVA VARIANTE DEL VIRUS MAI DESCRITTA IN IT… - SkyTG24 : Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione - Antonel72092643 : RT @sbonaccini: #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZIONI. Pa… - Infomessina : Vaccini, l'Aiop alla Regione: 'Pronti a mettere a disposizione le nostre strutture' -