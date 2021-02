Covid, primo caso di variante nigeriana a Napoli: la stessa della GB (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Covid, primo caso di variante nigeriana a Napoli: la stessa della Gran Bretagna. E’ stata classificata come “B1525” e ha coinvolto anche Danimarca e USA Una nuova variante si aggiunge a quelle riscontrate in Italia nell’ultimo periodo. Dopo quella brasiliana, inglese e sudafricana, ora c’è anche quella nigeriana. Il nuovo ceppo del virus noto come L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)di: laGran Bretagna. E’ stata classificata come “B1525” e ha coinvolto anche Danimarca e USA Una nuovasi aggiunge a quelle riscontrate in Italia nell’ultimo periodo. Dopo quella brasiliana, inglese e sudafricana, ora c’è anche quella. Il nuovo ceppo del virus noto come L'articolo proviene da Inews.it.

