Covid | Oms Europa | ' posticipare riapertura stazioni sciistiche in base al rischio'

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "Lo sci non diffonde-19, ma alberghi e località affollate lo fanno. Considerare, dunque, diladelleinal". E' l'indicazione dell'Oms, che su Twitter ricorda che "tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per prevenire-19". La sezione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità invita anche a fare in modo di ridurre le possibilità di assembramenti durante i viaggi per leed evitare assembramenti in aree ristrette o chiuse.

Agenzia_Ansa : Oms, contagi dimezzati nel mondo dall'inizio dell'anno. Sono passati da oltre 5 milioni a settimana a 2,6 milioni… - Agenzia_Ansa : L'Oms denuncia: 'La Cina ci ha rifiutato i dati chiave' #Covid-19 - LegaSalvini : COVID, OMS DOPO LE INDAGINI A WUHAN: «LA CINA CI HA NEGATO DATI CHIAVE SULL'ORIGINE DEL VIRUS» - claxaste : RT @ierogamos: A dicembre 2019 a Wuhan, già 13 variante del covid e tutti muti ?? - donyp00288476 : RT @ierogamos: A dicembre 2019 a Wuhan, già 13 variante del covid e tutti muti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms

"Gli Usa credono che multilateralismo, Onu,siano essenziali anche per costruire una capacità ... "Nessun paese deve usare ilcome una scusa per violare diritti umani o libertà fondamentali", ...Ora le richieste dell'sono tutte rivolte verso i paesi maggiormente in difficoltà, per i numeri ... che conta, su 20 milioni di persone, solo 6 posti lettoe 17 respiratori. "Qui abbiamo ...Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "Lo sci non diffonde Covid-19, ma alberghi e località affollate lo fanno. Considerare, dunque, di posticipare la riapertura delle stazioni sciistiche in base al ris ...Milano, 17 febbraio 2021 – I medici del Centro Ipertensione di Auxologico San Luca hanno condotto, uno studio di ricerca “Home blood pressure during COVID-19 related lockdown in patients with hyperten ...