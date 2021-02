Covid, nuova variante a Napoli: per Normanno (Pascale) un caso isolato. Negativi i contatti del contagiato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Quella scoperta a Napoli è “una variante abbastanza rara, poco conosciuta, ha alcune mutazioni che sono simili alla variante inglese, più altre che sono state anche descritte nella variante sudafricana, e altre varianti. Da quello che ci dicono i colleghi dell’università Federico II, tutti i contatti di questo soggetto erano Negativi e sono rimasti Negativi nel tempo. Dunque, siamo di fatto abbastanza confidenti che il contagio sia stato isolato e non c’è stata diffusione nella variante”. Lo afferma all’Adnkronos Nicola Normanno, dell’Istituto Pascale, alla guida dell’equipe che ha scoperto una variante di Sars-Cov-2 a Napoli “Stiamo svolgendo un progetto di ricerca ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Quella scoperta aè “unaabbastanza rara, poco conosciuta, ha alcune mutazioni che sono simili allainglese, più altre che sono state anche descritte nellasudafricana, e altre varianti. Da quello che ci dicono i colleghi dell’università Federico II, tutti idi questo soggetto eranoe sono rimastinel tempo. Dunque, siamo di fatto abbastanza confidenti che il contagio sia statoe non c’è stata diffusione nella”. Lo afferma all’Adnkronos Nicola, dell’Istituto, alla guida dell’equipe che ha scoperto unadi Sars-Cov-2 a“Stiamo svolgendo un progetto di ricerca ...

