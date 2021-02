Covid | le varianti fanno paura | mezza Italia rischia la ‘zona Arancione’

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCon leormai da tempo in circolo anche ine i contagi che non accennano a calare, da domenica quasi metà del Paesedi finire in arancione, con l’Abruzzo che sembra invece destinato addirittura in zona rossa. La certificazione arriverà però soltanto con la pubblicazione dei nuovi dati del monitoraggio, mentre il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi è già al lavoro per ‘snellire’ il Comitato Tecnico Scientifico e creare una cabina di regia dei ministri che tenga conto non solo dell’aspetto normativo dei provvedimenti ma, contestualmente, anche di quello economico per evitare un nuovo “caso sci”. Sul tavolo anche le nuove misure che dovranno essere prese già dalla prossima settimana quando scadrà il decreto che vieta lo spostamento tra regioni, già prorogato una prima volta proprio ...

repubblica : L'infettivologo Massimo Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serv… - Agenzia_Ansa : Crisanti: 'Bene Ricciardi, l'agenda la detta il virus'. Galli: 'Siamo tutti d'accordo che vorremmo riaprire, ma io… - petergomezblog : Covid, Galli: “Ho il reparto invaso da nuove varianti. A breve avremo problemi più seri” - paola_chiarore : Avete rotto il caz, voi, il covid e le varianti andate tutti affanculo - taukai : RT @DaliaDaliaanfo: HA PIÙ VARIANTI IL COVID CHE LA MIA VITA PRIVATA. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid varianti

contagiose, ma stop isterismi" Lombardia A fronte di 38.296 tamponi effettuati, sono stati 1.764 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia dove il tasso di ...( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA ) Attenzione rivolta alleapprofondimento, quali sono i comuni e le province italiane in zona ...La Calabria, dove invece i dati sono ancora stabili e in miglioramento, manterrà il suo status di zona gialla COSENZA – Con le varianti ormai da tempo in circolo anche in Italia e i contagi che non ...(l'Immediato) 169MILA DOSI DI VACCINO EROGATE - Sono 169.077 le dosi dei vaccini anti Covid somministrate in Puglia, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute alle 7 di oggi Sul fronte ...