Covid, le notizie. Oltre 10mila nuovi contagi, in aumento varianti identificate. DIRETTA (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sotto osservazione l'efficacia dei test rapidi nel rilevare le mutazioni del virus. Istituite quattro mini zone rosse in altrettanti comuni della Lombardia per l'incremento dei contagi. Chiusa Ancona. I nuovi casi tornano sopra i 10 mila, 336 decessi

