Covid lavoro | opportunità dal network marketing made in Italy

Roma, 17 feb. (Labitalia) - In un periodo di crisi nazionale, in cui molte persone sono alla ricerca di un lavoro o di soluzioni integrative, per chi desidera crearsi una nuova professione nel mondo della vendita diretta l'opportunità è offerta da Evergreen Life Products. L'azienda friulana - che commercializza prodotti per il benessere della persona a base di Olivum, il suo brevettato infuso di foglie d'olivo - cresce attraverso l'espandersi di una rete distributiva sul territorio basata sul network marketing. Nel 2020, un anno difficile per l'economia globale, l'azienda ha visto un incremento del 5% della sua rete distributiva, che ha comportato il +4% del fatturato rispetto all'anno precedente. "Le nuove modalità di lavoro da remoto dell'ultimo anno - dichiara Luigi Pesle, vicepresidente Evergreen ...

