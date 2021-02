Covid, l’allarme del presidente virologi: “A Napoli variante nuova con mutazioni critiche” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – “La variante di Sars-CoV-2 identificata a Napoli è un mutante nuovo e al momento raro, che mostra alcune caratteristiche tipiche della variante inglese, ma che presenta due punti di mutazione molto critici: uno comune ai mutanti brasiliano e sudafricano, l’altro del tutto nuovo”. Lo spiega in un’intervista all’Adnkronos Salute Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv). Quella individuata grazie a una collaborazione tra i laboratori dell’università Federico II e dell’Istituto Pascale di Napoli, “è una variante prevalentemente africana”, più precisamente “nigeriana“, sottolinea l’esperto, della quale sono già stati identificati oltre 30 casi nel Regno Unito e vari altri in diversi Paesi del mondo. “Si ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – “Ladi Sars-CoV-2 identificata aè un mutante nuovo e al momento raro, che mostra alcune caratteristiche tipiche dellainglese, ma che presenta due punti di mutazione molto critici: uno comune ai mutanti brasiliano e sudafricano, l’altro del tutto nuovo”. Lo spiega in un’intervista all’Adnkronos Salute Arnaldo Caruso,della Società italiana dia (Siv-Isv). Quella individuata grazie a una collaborazione tra i laboratori dell’università Federico II e dell’Istituto Pascale di, “è unaprevalentemente africana”, più precisamente “nigeriana“, sottolinea l’esperto, della quale sono già stati identificati oltre 30 casi nel Regno Unito e vari altri in diversi Paesi del mondo. “Si ...

