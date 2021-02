Covid | l’allarme dei direttori del personale | “20% aziende farà licenziamenti dopo fine blocco”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Salvo proroghe, allo stato, il 31 marzo terminerà ildeieconomici (icollettivi e quelli per giustificato motivo oggettivo) così come indicato nella legge di Bilancio 2021. L’Aidp – l’associazione deidel– ha lanciato in questi giorni un’indagine interna tra i propri associati, per fare il punto previsionale su cosa accadrà allo scadere di tale data ma anche sul tema della licenziabilità, come estrema ratio, dei dipendenti che rifiuteranno il vaccino (non obbligatorio per legge). I risultati dell’indagine evidenziano un quadro in chiaro-scuro. Il 20% dei rispondenti ha infatti dichiarato che darà seguito aiprevisti, il 24% circa non ha ancora maturato una decisione e una parte di loro ha dichiarato che dipende ...