Covid: Johnson, 'segnali incoraggianti da vaccinazioni, riapriremo a tappe' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Londra, 17 feb. (Adnkronos) – La campagna vaccinale nel Regno Unito sta dando "segnali molto incoraggianti" riguardo all'abbassamento dei contagi. Lo ha detto il premier Boris Johnson, oggi in vista ad un centro per le vaccinazioni allestito nello stadio di Cwmbran, nel Galles meridionale. "Credo che in tutto il Regno Unito ci sia stata una performance straordinaria per le vaccinazioni", ha sottolineato Johnson. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

