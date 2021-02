Covid Italia oggi, 12.074 contagi e 369 morti: bollettino 17 febbraio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 12.074 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 17 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 369 morti che portano il totale a 94.540 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Toscana – Sono 773 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 22 morti. Valle d’Aosta – Sono 14 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, nessun morto registrato. E’ quanto emerge dall’aggiornamento sanitario emesso dalla Regione. Abruzzo – Sono 438 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 12.074 ida coronavirus in, 17, secondo ildella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 369che portano il totale a 94.540 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Toscana – Sono 773 i nuovida coronavirus in Toscana secondo ildi. Registrati inoltre altri 22. Valle d’Aosta – Sono 14 i nuovida Coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, nessun morto registrato. E’ quanto emerge dall’aggiornamento sanitario emesso dalla Regione. Abruzzo – Sono 438 i nuovi ...

