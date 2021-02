Covid Italia, bollettino oggi 17 febbraio 2021: quasi 2 mila casi in più di ieri (12.074) e 369 morti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 17 febbraio 2021. Si registrano oggi 12.074 nuovi contagi (ieri erano 10.386) e 369 morti.SCARICA IL bollettino IN PDF I dati delle... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 17 febbraio 2021), ildi17. Si registrano12.074 nuovi contagi (erano 10.386) e 369.SCARICA ILIN PDF I dati delle...

