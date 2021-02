Covid: Israele autorizza ingresso vaccini a Gaza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo giorni di incertezza Israele ha autorizzato oggi l'ingresso immediato a Gaza di 1.000 dosi di vaccino Sputnik provenienti dal ministero della sanità di Ramallah. Lo ha riferito la radio militare. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo giorni di incertezzahato oggi l'immediato adi 1.000 dosi di vaccino Sputnik provenienti dal ministero della sanità di Ramallah. Lo ha riferito la radio militare. ...

HuffPostItalia : In Israele 94% di casi di Covid in meno a 2 mesi dall'inizio della campagna vaccinale - Ettore_Rosato : A Israele un calo del 94% dei casi sintomatici #Covid tra gli immunizzati,prevenendo quasi tutte le forme gravi. La… - NicolaPorro : #TelAviv, 30 malati gravi di #COVID19. I medici sperimentano una nuova cura. E gli effetti sono straordinari. Da le… - CorriereQ : Covid: Israele autorizza ingresso vaccini a Gaza - emanuelebertoli : Covid: Israele, per vaccino Pfizer efficacia 94% - Ultima Ora - ANSA - La strada è questa ed è VINCENTE qui e non i… -